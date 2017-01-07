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القوات اليمنية تأسر 15 مسلحا من المتمردين الحوثيين بعد اشتباكات فى تعز

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القوات اليمنية تأسر 15 مسلحا من المتمردين الحوثيين بعد اشتباكات فى تعز القوات اليمنية تأسر 15 مسلحا من المتمردين الحوثيين بعد اشتباكات فى تعز

> أ ش أ

تمكنت القوات اليمنية من أسر 15 مسلحا من المتمردين الحوثيين بعد اشتباكات فى محافظة تعز جنوب غربى اليمن.


> وذكرت قناة "سكاى نيوز بالعربية"، مساء اليوم السبت، أن القوات اليمنية سيطرت على معسكر العمرى فى منطقة ذباب بمحافظة تعز، مشيرة إلى أن المقاومة الشعبية اليمنية، بدعم وإسناد مباشر من قوات التحالف العربي، استعادت السيطرة أيضا على مواقع أخرى فى منطقة ذباب الساحلية الاستراتيجية، التى تبعد نحو 40 كيلومترا عن مضيق باب المندب.


> وتمثل الانتصارات تطويق جديد للمليشيات فى الطريق نحو تحرير كامل الساحل الغربى، وبالتالى قطع الإمدادات تماما عن مليشيات الانقلابيين.

 


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