أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. سيد معوض: هذه مكاسب الأهلي من مواجهة الاتحاد -
بالفيديو.. البدري: المقاصة قادر على منافسة الأهلي -
5 ملامح من فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

غدا.. مظاهرة بتونس تنديدا بالإرهاب وعودة الإرهابيين من بؤر الصراع

Google+ Print
غدا.. مظاهرة بتونس تنديدا بالإرهاب وعودة الإرهابيين من بؤر الصراع غدا.. مظاهرة بتونس تنديدا بالإرهاب وعودة الإرهابيين من بؤر الصراع

>أ ش أ

 تُنَظم صباح، غد الأحد، مظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، تنديدا بالإرهاب وعودة الإرهابيين من بؤر التوتر، وللتعبير عن التضامن مع الجيش وقوات الأمن.


> وقالت رئيس جمعية "نبض الوطن" ابتسام جمعة - فى تصريحات صحيفة اليوم - إن التنسيقية المدنية لمناهضة الإرهاب ستنظم المظاهرة غدا، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا ولمدة ثلاث ساعات، مشيرة إلى أنه لن يتم رفع شعارات حزبية أو شعارات مناهضة للحكومة بل سيُكتفى برفع العلم الوطنى والشعارات الوطنية فقط.


> وأكدت جمعة أن الهدف من المظاهرة هو توحيد القوى الوطنية والتعبير عن موقف المجتمع المدنى من ظاهرة الإرهاب، وطرح حلول لمعالجة قضية عودة الإرهابيين دون المزايدة على أى طرف كان.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365