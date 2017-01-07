غدا.. مظاهرة بتونس تنديدا بالإرهاب وعودة الإرهابيين من بؤر الصراع

أ ش أ

تُنَظم صباح، غد الأحد، مظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، تنديدا بالإرهاب وعودة الإرهابيين من بؤر التوتر، وللتعبير عن التضامن مع الجيش وقوات الأمن.



> وقالت رئيس جمعية "نبض الوطن" ابتسام جمعة - فى تصريحات صحيفة اليوم - إن التنسيقية المدنية لمناهضة الإرهاب ستنظم المظاهرة غدا، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا ولمدة ثلاث ساعات، مشيرة إلى أنه لن يتم رفع شعارات حزبية أو شعارات مناهضة للحكومة بل سيُكتفى برفع العلم الوطنى والشعارات الوطنية فقط.



> وأكدت جمعة أن الهدف من المظاهرة هو توحيد القوى الوطنية والتعبير عن موقف المجتمع المدنى من ظاهرة الإرهاب، وطرح حلول لمعالجة قضية عودة الإرهابيين دون المزايدة على أى طرف كان.