أخبار نادى الإسماعيلى اليوم السبت 7 / 1 / 2017.. استقالة غيط

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم السبت 7 / 1 / 2017 ، عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، استقالة على غيط من عضوية مجلس الإدارة والاستقرار على فسخ التعاقد مع شركة الملابس الإيطالية وترقب وصول المهاجمين الأفارقة للاختبار فى صفوف الدراويش.

استقالة على غيط من مجلس إدارة الإسماعيلى عبر فيس بوك

أعلن على غيط عضو مجلس إدارة الإسماعيلى الاستقالة من منصبه، اعتراضا على القرارات التى صدرت دون علمه داخل النادى خلال الفترة الأخيرة، وأبرزها الخاصة بإجراء تعديلات على قطاع الناشئين بالنادى على الرغم من كونه المشرف على ملف قطاع الناشئين داخل قلعة الدراويش.

تعرف على أسباب استقالة على غيط من الإسماعيلى

تقدم على غيط، عضو مجلس إدارة الإسماعيلى المعين، باستقالة من منصبه رافضًا الاستمرار فى عضوية المجلس بسبب الصدام الذى وقع بينه وبين المهندس إبراهيم عثمان فى الفترة الأخيرة.

مدافع الاسماعيلي فى الأهلي لإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة

يعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، جلسة حالياً مع شريف عبد الفضيل، لاعب الفريق السابق والإسماعيلى الحالى على هامش مران الفريق المنعقد حالياً.

الإسماعيلى يترقب وصول الأفارقة تمهيدا للاختبار فى صفوفه

يترقب مسئولو الإسماعيلى وصول المهاجمين الأفارقة المنتظر أن يخضعوا للاختبارات في صفوف الدراويش بعد عودته للتدريبات الجماعية بداية من الاثنين المقبل بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 10 أيام، عقب انتهاء منافسات الدور الأول من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك من أجل تقييمهم والحكم على مستواهم الفنى وموقفهم من الانضمام لصفوف الدراويش من عدمه.

الإسماعيلى يفسخ تعاقده مع شركة "لوتو" الإيطالية

استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على فسخ التعاقد مع شركة "لوتو" الإيطالية المسئولة عن توريد الملابس للفرق الرياضية بصفوف الدراويش بسبب عدم إيفاء الشركة المسئولة عن الملابس بالتزاماتها وتأخرها في ملابس الفريق للموسم الجارى، رغم انتهاء منافسات الدور الأول من عمر الدورى فى الموسم الجارى، وهو ما أثار حفيظة مسئولي قلعة الدراويش واتخذوا قرارا بفسخ التعاقد من طرف واحد.