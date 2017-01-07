أخبار عاجلة

اهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 .. ربع نهائي دوري ابطال اوربا -
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حول العالم فى 24 ساعة -
القوى الدولية تدعو الأطراف الليبية إلى وقف التصعيد واللجوء للحوار السياسي -
بالصور.. كهوف صحراء أسيوط الشرقية "خطر أمنيًا" -
أول تعليق من البرادعي على تفجيري "أحد السعف" -
أبو الغيط: سوريا تحتاج إلى 900 مليار دولار لإعادة الإعمار -
تجديد تعيين "محمد جميل" رئيسًا لـ"التنظيم والإدارة" لمدة عام -
نائب: الشعب يريد قانون الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

استقرار أسعار الدولار في البنوك الكبرى

Google+ Print
استقرار أسعار الدولار في البنوك الكبرى استقرار أسعار الدولار في البنوك الكبرى

أرشيفية

استقر ، اليوم السبت، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية في 7 بنوك كبرى في ، وبلغ متوسط سعر صرف الورقة الخضراء بالبنك الأهلي المصري نحو 17.86 جنيه للشراء و18.11 جنيه للبيع، في حين سجل ببنك مصر نحو 17.85 جنيه للشراء و18.1 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي نحو 17.86 جنيه للشراء، و18.11 جنيه للبيع، و ببنك القاهرة نحو 17.86 جنيه للشراء و18.11 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 18.2 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع، بينما سجل بالبنك العربي الأفريقي الدولي نحو 17.93 جنيه للشراء و18.18 جنيه للبيع وجاء بنك hsbc أعلى سعرًا للشراء حيث بلغ 18.5 جنيه للدولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً

مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار