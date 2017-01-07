استقرار أسعار الدولار في البنوك الكبرى

استقر سعر الدولار، اليوم السبت، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية في 7 بنوك كبرى في مصر، وبلغ متوسط سعر صرف الورقة الخضراء بالبنك الأهلي المصري نحو 17.86 جنيه للشراء و18.11 جنيه للبيع، في حين سجل ببنك مصر نحو 17.85 جنيه للشراء و18.1 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي نحو 17.86 جنيه للشراء، و18.11 جنيه للبيع، و ببنك القاهرة نحو 17.86 جنيه للشراء و18.11 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 18.2 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع، بينما سجل بالبنك العربي الأفريقي الدولي نحو 17.93 جنيه للشراء و18.18 جنيه للبيع وجاء بنك hsbc أعلى سعرًا للشراء حيث بلغ 18.5 جنيه للدولار.