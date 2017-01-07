دراسة: تكنولوجيا النانو روبوت لتوسيع الشرايين وتوزيع مضادات تجلط الدم

باريس - أ ش أ

أكد فريق من الأطباء الفرنسيين فى جامعة باريس، فى دراسة جديدة، أن تكنولوجيا النانو روبوت هى إحدى محاور طب المستقبل، فهم يعملون حاليا على استخدام هذه الأجهزة متناهية الصغر القريبة من الخلايا فى توسيع الشرايين وضمان توزيع أفضل لمضادات تجلط الدم.

وأشار الأطباء إلى أنه من بين هذه التجارب التى تجرى حاليا هو إمكانية استخدام النانو روبوت فى تفتيح الشرايين بواسطة جزيئات النانو الحديد التى يتم تحويلها عن بعد بواسطة التيار المغناطيسى، كما يساعد الروبوت المستقبلى فى توزيع مضادات التجلط على مستوى الأنسجة المستهدفة دون توزيع العقاقير فى باقى الجسم هباء.