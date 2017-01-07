"التضامن" تغلق "أورمان التجمع الخامس" بعد واقعة تعذيب "المياه الساقعة"

كتب مدحت وهبة

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إنه فور تلقي خبر عن واقعة طفل جمعية الأورمان بالتجمع الخامس "قمت بتوجيه فريق التدخل السريع المركزى ومسؤولة دور الأيتام بالإدارة العامة للأسرة والطفولة بالتحرك نحو الدار للتحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما تم إبلاغ مجلس إدارة جمعية الأورمان والذي تفاعل بدوره بقوة وأرسل لجنة تحقيق مع المشرفة وهى أم بديلة حديثة التعيين وليس لها خبرة بالعمل في دور الرعاية وحاصلة على مؤهل ثانوية عامة، وأنه تم إغلاق دار الأورمان بالتجمع الخامس.

وكشفت وزيرة التضامن فى بيان اليوم إنه تم تحويل المشرفة إلى النيابة بعد تحقيق الإدارة العامة للأسرة والطفولة معها، وفي ضوء ما تبين من صحة الواقعة، وهي مازالت قيد التحقيق بالنيابة حتى إعداد هذا البيان، إضافة إلى أنه تم إلزام الجمعية بنقل الأبناء وعددهم 15 ابنا إلى فروع أخرى لجمعية الأورمان بالجيزة وهي فروع أكتوبر والمهندسين والتعاون حيث توجد أعمال صيانة بالدار لحين الانتهاء بالكامل منها، عنئذ يمكن النظر في إمكانية عودة الأبناء لأماكنهم.

من جهة أخرى، تم التواصل مع مدير العلاقات العامة لجمعية الأورمان هانى محمد عبد الفتاح للتأكيد على إجراءات نقل الأبناء اليوم من الدار وشارك فى التحقيقات التى أجراها مسؤولة الوزارة من الادارة العامة للاسرة والطفولة مع الام البديلة ومازال الفحص الإداري جاري حتى هذه اللحظة وفقا للقانون واللوائح المنظمة لدور الرعاية ومعايير الجودة التي أصدرتها الوزارة العام الماضي بهدف تطوير خدمات دور الرعاية.

وشددت الوزيرة على أهمية أن تكون يد المجتمع المدني وعينه مع الحكومة حتى يتم تغيير ثقافة العنف ضد الأطفال "وقدمت الشكر لكن صورت الفيديو ومن تواصل مع خط نجدة الطفل 1600 والخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439 أو أبلغ الشرطة".