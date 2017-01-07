موجز أخبار مصر.. تحديد قاتل رئيس مباحث أبشواى وضبط آخر قتل شرطى بالبحيرة

نشر موقع "اليوم السابع" عددًا من الموضوعات والتقارير المهمة فى مقدمتها، ما كشفت عنه وزارة الداخلية عن هوية منفذ عملية إرهابية استهدف من خلالها رئيس مباحث مركز أبشواى بمحافظة الفيوم، ونتج عنها إصابته واستشهاد أمين شرطة، بمنطقة كوبرى سنجا.

كشفت وزارة الداخلية عن هوية منفذ عملية إرهابية استهدف من خلالها رئيس مباحث مركز أبشواى بمحافظة الفيوم، ونتج عنها إصابته واستشهاد أمين شرطة، بمنطقة كوبرى سنجا.

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه كان قد تبلغ لمركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة من المواطن "شريف.ج.م" باكتشاف كسر باب حظيرة المواشى الملحقة بمسكنه وسرقة "رأس ماشية"، وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من 8 أشخاص تم تحديدهم وضبط 7 منهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "كرم.ع.أ.ا" هارب.

أكدت مصادر مسئولة بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الفرنسية رقم 508 المتجهة إلى باريس، اشتبه رجال التأمين فى راكب أمريكى الجنسية، تبين أنه ضابط صف بالسفارة الأمريكية "عريف"، وبتفتيش حقائبه عثرعلى طلقة حية صغيرة الحجم، بالمخالفة لقانون حيازة الأسلحة والذخيرة.

ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنه تم العثور على جثمانى شخصين تحت الانقاض فى الفندق المحترق، شمال شرق العاصمة الروسية "موسكو"، وذلك بعد العثور فى وقت سابق على جثمان شخص أخر، ليرتفع عدد ضحايا الحريق إلى ثلاثة أشخاص.

أظهر إحصاءات أن الولايات المتحدة الأمريكية ألقت 26171 قنبلة على 7 دول فى عام 2016، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

شهدت بعض دول العالم، اليوم السبت، تراجعا ملحوظا فى دراجات الحرارة، أدى إلى تساقط الثلوج الكثيفة فى مناطق واسعة، خاصة فى تركيا وروسيا البيضاء واليونان وهولندا.

طلبت وزارة الشباب والرياضة من الأندية ومراكز الشباب، الاشتراك فى قنوات bien sport لعرض مباريات نهائيات بطولة الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، والتى يشارك بها المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بالإضافة إلى عرض مباريات مونديال فرنسا لكرة اليد والذى يشارك به منتخب مصر أيضا.