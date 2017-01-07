أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. سيد معوض: هذه مكاسب الأهلي من مواجهة الاتحاد -
بالفيديو.. البدري: المقاصة قادر على منافسة الأهلي -
5 ملامح من فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير العدل يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

Google+ Print
وزير العدل يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد وزير العدل يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

>كتبت هدى أبو بكر

هنأ المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية، حيث زار وزير العدل مقر الكاتدرائية بالعباسية وقدم له التهنئة للبابا والأخوة المسيحيين.

 

وأعرب وزير العدل فى تصريحات له اليوم، السبت، عن اعتزازه بمشاركته لهم فى الاحتفال بها وبتواجده فى هذا المكان المقدس قائلا: "إن هذا المكان شاهد على التاريخ، وإن دل على شئ يدل أن كانت ولازالت وستظل وطن لكل من يطأ قدمه أرضها الطيبة الطاهرة ساعيا لخيرها وصلاحها وتقدمها"، مضيفاَ، أن هذا الوطن يحتضن كل أبناءه ولا يفرق بين أحد منهم.

 

ودعا الوزير أن تظل مصر آمنة بوحدة أبنائها مطمئنة على مستقبلهم جميعا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً

مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار