وزير العدل يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

كتبت هدى أبو بكر

هنأ المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية، حيث زار وزير العدل مقر الكاتدرائية بالعباسية وقدم له التهنئة للبابا والأخوة المسيحيين.

وأعرب وزير العدل فى تصريحات له اليوم، السبت، عن اعتزازه بمشاركته لهم فى الاحتفال بها وبتواجده فى هذا المكان المقدس قائلا: "إن هذا المكان شاهد على التاريخ، وإن دل على شئ يدل أن مصر كانت ولازالت وستظل وطن لكل من يطأ قدمه أرضها الطيبة الطاهرة ساعيا لخيرها وصلاحها وتقدمها"، مضيفاَ، أن هذا الوطن يحتضن كل أبناءه ولا يفرق بين أحد منهم.

ودعا الوزير أن تظل مصر آمنة بوحدة أبنائها مطمئنة على مستقبلهم جميعا.