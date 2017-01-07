أخبار الأهلى اليوم 7/1/2017.. اقتراب أحمد حمودى

كتب رمضان حسن

شهد النادى الأهلى اليوم السبت 7/1/2017 أحداثًا عديدة أهمها طلب أحمد حمودى صانع ألعاب الباطن السعودى فسخ عقده مع ناديه من أجل الانضمام للفريق الأحمر في يناير الجارى.

أحمد حمودى يطلب فسخ التعاقد مع الباطن من أجل الأهلي

طلب أحمد حمودى جناح الباطن السعودى فسخ تعاقده بشكل رسمى مع ناديه بسبب عدم حصوله على مستحقاته لقرابة الـ3 أشهر ،ويسعى أحمد حمودى لتخليص نفسه من ناديه للانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد عودة نظام الاستبدال، عقب توصله لاتفاق مادى مع الإدارة الحمراء بشأن انتقاله للأهلى.

بالصور.. عماد متعب على رأس 10 لاعبين فى مران الأهلي بعد الاجازة

نتظم 10 لاعبين فى مران الأهلى المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة، والذى يأتى فى افتتاح استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصرى يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 8 أيام.

واللاعبون هم: أحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوى ومسعد عوض ومحمد هانى وحسين السيد وعماد متعب ومحمد حمدى زكى وصبرى رحيل وعمرو السولية وصالح جمعة، ويغيب حسام البدرى المدير الفنى للفريق عن قيادة المران، الذى يشهد غياب اللاعبين الدوليين لتواجده فى كندا، حيث يقود أحمد أيوب المدرب العام المران.

الأهلي يخوض وديتين خلال توقف الدورى استعدادا للسوبر

استقر الجهاز الفنى للأهلي على خوض مباراتين وديتين، خلال فترة التوقف الحالية لمسابقة الدورى، من أجل تجهيز اللاعبين لمباراة كأس السوبر أمام الزمالك، والمقرر لها 10 فبراير المقبل.

وقال أحمد أيوب مدرب الأهلي، إن أعضاء الجهاز المعاون ينتظرون عودة حسام البدرى، المدير الفنى، إلى مصر من أجل تحديد موقف المباراتين الوديتين وأطرافهما وموعدهما.

النيجيرى أجايى يخطر الأهلي بالعودة للقاهرة غدا

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، إن النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الفريق، سيعود للقاهرة غدا الأحد، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعب ،وكان أجايى سافر إلى بلاده خلال الإجازة، التى حصل عليها الفريق، عقب مواجهة الزمالك بالدورى يوم 29 ديسمبر الماضى.