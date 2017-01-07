زياد برجي عن اتهامه بالتزلف لدعمه سعد لمجرد: "أستغرب هذا الأمر"

بعد أن تمّ اتهام الفنان اللبناني زياد برجي في الفترة الأخيرة بالتزلّف في القضية التي طالت الفنان المغربي سعد لمجرد، وبعد أن أصبح من أكثر الفنانيين الذين يتابعون بشكل يومي التأييد للمجرد والوقوف إلى جانبه بنشر صورٍ بشكل يوميّ على حسابه الشخصي عبر انستقرام؛ الأمر الذي استفزّ بعضاً من متابعيه الذين اتهموه باستغلال أزمة سعد للترويج لنفسه عبر السوشيل ميديا. لكن برجي أبدى استغرابه للأمر في حديث خاص لـ"سيدتي نت"، حيث ردّ بالقول: "من يتهمني بالتزلف ليس مهماً، فهناك من يتهمني دون أن يعي ماذا تعني فكرة الأصحاب وكيف يجب على الشخص أن يقف إلى جانب صديقه في محنته".

وتابع: "من يتهمك بهذا الأمر يجهل بشكل كامل الصداقة التي تربط بيني وبين سعد". وسأل: "ما معنى أن تقف إلى جانب صديقك وتكون وفياً له؟ هل هذا يعني أنك تريد منه مصلحة أو أن تقوم بديو غنائي معه أو تقوم بتقديم لحن له؟".

وطمأن زياد الجميع إلى أنّه "لن يكون هناك أيّ عمل فني يجمعه بسعد، لا على صعيد تقديم ديو غنائي ولا على صعيد التلحين، فسعد صاحبي منذ 8 سنوات ويشبهني ويشبه تربيتي، وأيّ شيء قام به سعد وتمّ اتهامه به أنا سأكون مذنباً به في نفس الوقت".

وختم قائلاً: "أعلم هذا المخلوق كيف خلق وكيف تلقى تربيته، وأقلّ شيء أن أقف إلى جانبه، وهذا أمر طبيعي. ولكن من غير الطبيعي أن تستغرب الناس هذا الأمر، وبات هذا الموضوع عملة نادرة في أيامنا هذه".

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