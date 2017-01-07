وفاءً لزوجته الراحلة... ليام نيسون يرفض هذه الأدوار

كشف الممثل العالمي ليام نيسون Liam Neeson أنه يرفض التمثيل في أيّ فيلم يتضمّن دوره فيه ركوب الدراجات النارية.

وقال نجم فيلم Takenإنّه اتّخذ هذا القرار منذ تعرّضه لحادثٍ كبير عام 2000 وكاد يُودِي بحياته.

وقال النجم الستيني لمجلة Men's جورنال الأمريكية: "قرأت عدة سيناريوهات تركب فيها الشخصية التي سأقدّمها دراجة نارية. وكنت أسألهم: هل ركوب الدراجة النارية مهمّ في سياق السيناريو؟ فيقولون لي: نعم، مهمّ. فأخبرهم حينها بأنني لن أشارك في الفيلم".

ويقول النجم في حديثه إلى المجلة إنَّ زوجته الراحلة، الممثلة ناتاشا ريتشاردسون، جعلته يعدها بعدم ركوب الدراجات مجدداً بعد الحادث الذي تعرض له عام 2000 في مدينة نيويورك أثناء قيادته دراجته البخارية، والذي سبَّب له كسراً في منطقة الحوض.

وكان نيسون، في الحادث الذي أُصِيبَ فيه عام 2000، قد اصطدم في أثناء ركوب دراجته بشجرةٍ بعدما فاجأه أيلٌ بالقرب من منزله بمقاطعة دوتشس الأمريكية، فقذف به الاصطدام بعيداً عن دراجته ليسقط على أحد الجسور. حيث وجده بعدها أحد سائقي الشاحنات راقداً على جانب الطريق، واتّصل بخدمة الطوارئ.



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