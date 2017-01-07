حياة الأميرة ديانا وطفلها "المشاغب" في رسائل معروضة للبيع

بيروت ـ هالة رمضان

عرضت أمس الخميس سلسلة من الرسائل القصيرة المكتوبة بخط يد الأميرة البريطانية الراحلة ديانا للبيع في مزاد علني، حيث تعترف الليدي في إحدى الرسائل بأن ابنها الصغير الأمير هاري Harry كان يعاني من متاعب في المدرسة.

وجاء في رسالة تحمل تاريخ 20 أيلول/سبتمبر 1984، أي بعد خمسة أيام من ولادة هاري: "وليام يعشق أخاه الأصغر ويمضي وقته بأكمله وهو يغمره بالأحضان والقبلات. بالكاد يسمح للأبوين بالاقتراب. ردّ الفعل على ولادة الصغير غمرنا تماماً وبالكاد أستطيع التقاط أنفاسي بسبب كمّ الزهور التي تصل إلينا."

وفي رسالة أخرى بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر عام 1992، تتحدث ديانا عن مدى استمتاع الأميرين بالمدرسة الداخلية، برغم أن هاري يقع في المشاكل طوال الوقت.

ومن المقتنيات الأخرى التي ستعرضها أسرة ديكمان رسائل وبطاقات وصور من أفراد آخرين من العائلة المالكة بينهم الأمير تشارلز والأميرة مارغريت والملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب.

ومن المتوقع أن تباع المجموعة بأكملها بنحو 15 ألف جنيه إسترليني، ما يُعادل 18500 دولار.

وستباع الرسائل الست في مزاد بدار تشيفنز في كامبريدج. وكتبتها الأميرة ديانا إلى سيريل ديكمان الذي كان يشغل منصب كبير الخدم في قصر باكينغهام لأكثر من 50 عاماً.