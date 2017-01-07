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هل يحلم مارك زوكربيرغ بالوصول إلى البيت الأبيض؟

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السبت 07-01-2017 16:39

كشف مارك زوكربيرغ Mark Zuckerberg، مؤسس "إمبراطورية فيسبوك" التي يسكنها أكثر من مليار و800 مليون مستخدم، أنه يحلم بأن يكون رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

فمع انطلاقة العام الجديد، نشر زوكربيرغ رسالة مختلفة عن كلّ واحدة كتبها في موقعه عند نهاية كلّ عام، وفيها يضع عادة تحدياً جدّياً لنفسه يقوم به، إلا أن تحدّيه في الـ 2017 تضمّن تلميحات بخصوص رغبته في دخول المعترك السياسي الأمريكي، وعكس حلم إقامته مستقبلاً في البيت الأبيض.

وقال مارك إنه سيزور 30 ولاية عن طريق البرّ، ومعه زوجته Chan Priscilla الصينية الأصل وأمّ طفلته Max البالغة عاماً واحداً للتعرف إلى ثقافات سكّانها وكيف يعيشون ويعملون ويفكّرون في المستقبل، لافتاً إلى أنّه سيفعل ذلك تلبية لرغبات الناس هناك، إلا أنّ محللين إعلاميين فسّروا ذلك بأنه تنافس على رئاسة الولايات المتحدة.

ولفت المليادير إلى أنه زار بعض الولايات الأمريكية خلال السنوات الماضية، وبقي 30 ولاية لم يقم بزيارتها بعد؛ لذلك سيتجوّل فيها ويقابل شخصيات مختلفة استكمالاً للتحدي في وقت قال: "لأني متحمس لاستكشاف المزيد عن بلدنا" وفق تعبير المالك لـ 44 ملياراً و600 مليون دولار.

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سيدتي