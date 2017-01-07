نورغول يشلشاي إلى دبي لاستلام جائزة أفضل ممثلة

أعلنت الممثلة التركية نورغول يشلشاي بطلة الموسم الثاني من مسلسل "السلطانة كوسيم" لجمهورها التركي والعربي، عن فوزها بجائزة أفضل ممثلة تركية في مهرجان ديفا العربي الدولي عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام".

وستسافر نورغول شخصياً لحضور حفل توزيع الجوائز في دبي مساء 9 يناير، وقد صرّحت عن فوزها بالقول "أنا مستعدة للذهاب إلى دبي واستلام الجائزة الأكثر أهمية في العالم العربي كأفضل ممثلة".

وتحظى نورغول يشلشاي بشعبية كبيرة جداً في العالم العربي بعد عرض مسلسلها الرومانسي الشهير "عشق وجزاء"، الذي شاركها بطولته أركان باتتكايا، ومتوقع متابعة ملايين العرب لها في الموسم الثاني من المسلسل التاريخي "السلطانة كوسيم" الذي حلت فيه بديلة لبطلة موسمه الأول بيرين سات الذي يتابعه العرب باهتمام على عدة قنوات خليجية ولبنانية.

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