أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. سيد معوض: هذه مكاسب الأهلي من مواجهة الاتحاد -
بالفيديو.. البدري: المقاصة قادر على منافسة الأهلي -
5 ملامح من فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نورغول يشلشاي إلى دبي لاستلام جائزة أفضل ممثلة

Google+ Print

السبت 07-01-2017 18:45

أعلنت الممثلة التركية نورغول يشلشاي بطلة الموسم الثاني من مسلسل "السلطانة كوسيم" لجمهورها التركي والعربي، عن فوزها بجائزة أفضل ممثلة تركية في مهرجان ديفا العربي الدولي عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام".
وستسافر نورغول شخصياً لحضور حفل توزيع الجوائز في دبي مساء 9 يناير، وقد صرّحت عن فوزها بالقول "أنا مستعدة للذهاب إلى دبي واستلام الجائزة الأكثر أهمية في العالم العربي كأفضل ممثلة".
وتحظى نورغول يشلشاي بشعبية كبيرة جداً في العالم العربي بعد عرض مسلسلها الرومانسي الشهير "عشق وجزاء"، الذي شاركها بطولته أركان باتتكايا، ومتوقع متابعة ملايين العرب لها في الموسم الثاني من المسلسل التاريخي "السلطانة كوسيم" الذي حلت فيه بديلة لبطلة موسمه الأول بيرين سات الذي يتابعه العرب باهتمام على عدة قنوات خليجية ولبنانية.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي