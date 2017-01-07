بالصور.. ننشر بيان اجتماع رئيس وزراء العراق ونظيره التركى يلدريم

مصطفى عنبر ووكالات

أكد البيان المشترك الصادر فى ختام المباحثات الرسمية بين رئيسى وزراء العراق حيدر العبادى والتركي بن على يلدريم اليوم السبت، حرص حكومتى البلدين على تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية.

وذكر بيان الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجى بين العراق وتركيا بحث الموضوعات الحيوية التى تهم البلدين وآفاق التعاون فى المجالات كافة وإمكانية بناء وتطوير العلاقات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية التى تحقق مصالح البلدين.

ويحوى البيان تسع نقاط اتفق عليها الطرافان وهى كالتالي:

- يتبنى الطرفان تحقيق الأمن والاستقرار المتبادل ومكافحة الإرهاب سويا فى إطار احترام سيادة ووحدة الأراضى الذى يمثل أساس العلاقات بين البلدين.

- أكد الطرفان أن معسكر بعشيقة هو معسكر عراقي.

- جدد الجانب العراقى على موقفه الثابت تجاه معسكر بعشيقة، وأن يبدأ الجانب التركى بخطوات سحب قواته وأن ينهى هذا الملف، وأكد الجانب التركى التزامه بوحدة العراق واحترام سيادته.

- شدد الطرفان على أهمية رفع مستوى التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين.. وفى مجال إعمار المناطق المتضررة من الارهاب، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين.

- اتفق الطرفان على زيادة التعاون فى إدارة مياه نهرى دجلة والفرات والمشاريع المائية المشتركة.

- تشيد الحكومة التركية بالانتصارات التى حققتها القوات المسلحة والأمنية العراقية ضمن عمليات تحرير نينوى والقضاء على عصابات داعش الإرهابية.

- رفض الطرفان السماح بتواجد أية منظمات إرهابية على أراضيهما وعدم القيام بأى نشاط يهدد الأمن القومى لكلا البلدين، واتفق الطرفان أن يعملا سويا فى مجال مكافحة الاٍرهاب وداعش مع التحالف الدولي.

- دعا الطرفان إلى ضرورة عمل قفزة شاملة فى مجال الثقافة والسياحة لغرض تقوية الأواصر الثقافية والاجتماعية بين شعبى البلدين وإتاحة الفرصة لتلاحم مواطنى البلد.

- اتفق الطرفان على ضرورة التفاهم فى تحديد المصالح والتحديات المشتركة برؤية استراتيجية والعمل سويا من أجل أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى القضاء على جميع العوامل التى من شأنها أن تهدد أمن واستقرار المنطقة، ومن ضمنها الاستقطاب الطائفى والأثني.