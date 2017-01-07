أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 7 / 1 / 2017.. عودة التدريبات وحفل تأبين للثعلب

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم السبت 7 / 1 / 2017 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها استئناف الفريق تدريباته بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب الهزيمة من الأهلى، بثنائية نظيفة، فى الجولة الـ17 بالدورى بجانب إقامة حفل تأبين للثعلب الكبير حمادة إمام تخليدًا لذكراه.

محمد حلمى يجتمع مرتين فى أول يوم بعد عودة تدريبات الزمالك

كما عقد محمد حلمى وجهازه المعاون جلسة مع لاعبى الفريق الأبيض قبل انطلاق التدريب، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز فى الفترة الجارية مع إغلاق ملف القمة 113 الأخيرة أمام الأهلى بعد الخسارة بثنائية نظيفة.

عقد محمد حلمى المدير الفنى لنادي الزمالك، جلسة مع الجهاز المعاون قبل استئناف الفريق لتدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى، المقرر لها يوم 10 فبراير المقبل فى الإمارات، وحرص على مناقشة خطة الإعداد فى الفترة الحالية فى ظل توقف الدورى.

مران الزمالك.. غياب فتحى ومرسى.. عودة "جنش".. راحة لشيكابالا

شهد مران نادي الزمالك اليوم غياب كل من الخماسى أحمد الشناوى وعلى جبر وأحمد دويدار وإبراهيم صلاح وطارق حامد ومحمد إبراهيم للتواجد فى معسكر المنتخب الأول، استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون ابتداءً من يوم 14 يناير الجارى، بالإضافة إلى الثنائى محمود حمدى الونش وأحمد توفيق للانضمام للمنتخب العسكرى، الذى يستعد للمشاركة فى بطولة كأس العالم العسكرية فى عمان.

كما تغيب عن مران نادي الزمالك، الثلاثى الأفريقى ستانلى ومعروف يوسف ومايوكا للسفر إلى بلادهم، بالإضافة إلى على فتحى المصاب ويخضع لتدريبات علاجية فى ألمانيا، وأيمن حفنى الذى يعانى من إصابة بمزق فى العضلة الضامة، وتغيب مصطفى فتحى وباسم مرسى وإسلام جمال ورمزى خالد وأحمد رفعت.

بينما حضر محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لكنه لم يشارك فى المران وشهد التدريبات مشاركة محمود جنش حارس المرمى، بعد تماثله للشفاء من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

الزمالك يدعو الوحدة السعودى لزيارة قلعة ميت عقبة

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الدعوة إلى هشام مرسى رئيس نادى الوحدة السعودى لزيارة قلعة ميت عقبة، ويتواجد رئيس النادى السعودى مع فريقه فى القاهرة خلال معسكر الوحدة الحالى فى القاهرة.