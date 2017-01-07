أزمة بين اتحاد الجمباز ووزارة الرياضة بسبب "دولارات" مدربة المنتخب

ياسمين يحيى

ما زالت أزمة الدولار تلقى بآثارها السلبية على الرياضة المصرية، حيث نشبت أزمة بين مسئولى اتحاد الجمباز ونظرائهم فى وزارة الرياضة بعد انتهاء عقد المدربة الأجنبية للمنتخب "الا"، والذى يبلغ 6500 دولار.

وأكد علاء حامد، رئيس اتحاد الجمباز، أنه تمت مفاوضة المدربة حتى تحصل على راتبها بالجنيه المصرى بسعر الصرف وقت التعاقد معها، لكنها رفضت بسبب الخسارة المالية التى ستتعرض لها، وتم تقديم اقتراح آخر لها بأن يتم دفع قيمة الراتب الشهرى لها بالجنيه المصرى بسعر الصرف الحالى، وهو ما وافقت عليه، فتمت مخاطبة وزارة الرياضة للحصول على موافقتهم حتى يتم تجديد التعاقد مع المدربة، ولكن لم يصل رد حتى الآن من مسئولى الرياضة، وحال رفض الوزارة ستتم الاستعانة بأحد مساعدى المدربة الأجنبية.

علم "اليوم السابع" أن اللجنة الأولمبية ترفض التعاقد مع أى مدرب أجنبى أو تجديد التعاقد معه فى ظل أزمة الدولار وتحرير سعر الصرف، وأنه سيتم رفع تقرير إلى الوزارة برفض التعاقد مع المدربة بسبب أزمة الدولار، بالإضافة إلى عدم تحقيق الجمباز أى إنجاز فى الدورة الأولمبية السابقة، ولم تشارك سوى لاعبة واحدة بعد اعتذار جنوب أفريقيا عن المشاركة.