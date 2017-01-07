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محمود جابر يٌدعّم نجله خلال معسكر المنتخب استعدادًا لأمم الجابون

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محمود جابر يٌدعّم نجله خلال معسكر المنتخب استعدادًا لأمم الجابون محمود جابر يٌدعّم نجله خلال معسكر المنتخب استعدادًا لأمم الجابون

>كتب رمضان حسن

أجرى محمود جابر، المدير الفنى لفريق أم صلال القطرى، اتصالاً هاتفيًا بنجله عمر جابر ظهير أيمن الوطنى لدعمه ومساندته قبل خوض الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون.

 

وطلب محمود جابر، من ظهير أيمن بازل السويسرى ضرورة بذل قصارى جهده من أجل حجز مكان له فى التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها الفراعنة مباريات البطولة.

 

يذكر أن محمود جابر يسير بخطى طيبة مع فريق أم صلال حيث سبق له أن حقق الفوز على الوكرة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة دورى نجوم قطر،كما أن فريقه يستعد لخوض مباراة قوية غدًا "الأحد"، أمام الريان فى المرحلة الخامسة عشرة من الدورى.

 


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