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فتح مطار فورت لودرديل فلوريدا بعد اعتداء نفذه جندى أمريكى سابق

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فتح مطار فورت لودرديل فلوريدا بعد اعتداء نفذه جندى أمريكى سابق فتح مطار فورت لودرديل فلوريدا بعد اعتداء نفذه جندى أمريكى سابق

أرشيفية

أعيد فتح مطار فورت لودرديل الدولي في فلوريدا السبت غداة عملية إطلاق نار أوقعت خمسة قتلى واعتقل منفذها وهو جندي اميركي سابق من قدامى حرب العراق.

ويستجوب مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) حاليا مطلق النار إستيبان سانتياغو بشان هذا الهجوم الذي أوقع أيضا ثمانية جرحى وأدى إلى إغلاق المطار في المدينة الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.

ومطلق النار جندي أميركي سابق في الحرس الوطني في بويرتو ريكو وألاسكا، بحسب ما أوضح مسؤول في وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس.

والرجل الذي خدم في العراق بين نيسان أبريل 2010 وشباط فبراير 2011، ترك الجيش في آب أغسطس الماضي وكان يحمل بطاقة هوية عسكرية.

وروى شاهد يدعى جون شليشر لشبكة “فوكس نيوز” انه سمع أول طلقة نارية قرابة الساعة 13،00 (18،00 ت غ) فيما كان ينتظر حقيبته. وقال “عندها انهار الشخص الذي كان بجانبي… كان الأمر سرياليا تماما”.

واوضح مارك ليا لشبكة “إم إس إن بي سي” أن المهاجم “كان يطلق النار عشوائيا على الناس”، مشيرا الى أنه كان يحمل مسدسا وعدة مخازن”.

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