وزيرة التضامن: إغلاق دار الأورمان بالتجمع الخامس.. وإحالة المشرفة للنيابة

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إغلاق جمعية الأورمان بالتجمع الخامس في القاهرة، بعد تعذيب طفل برشه بالمياه المثلجة في ساعة مبكرة من الصباح.

وأوضحت الوزيرة أنه فور تلقي خبر نشر فى عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، توجه فريق التدخل السريع المركزي ومسئولة دور الأيتام بالإدارة العامة للأسرة والطفولة نحو الدار للتحقيق فى الواقعة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم إبلاغ مجلس إدارة جمعية الأورمان والذي تفاعل بدوره بقوة وأرسل لجنة تحقيق مع المشرفة وهي أم بديلة حديثة التعيين وليس لها خبرة بالعمل في دور الرعاية وحاصلة على مؤهل ثانوية عامة.

وكشفت وزيرة التضامن أنه تم تحويل المشرفة الى النيابة بعد تحقيق الادارة العامة للأسرة والطفولة معها وفي ضوء ما تبين من صحة الواقعة ، وهي ما زالت قيد التحقيق بالنيابة حتى إعداد هذا البيان.

وأضافت والي أنه تم إلزام الجمعية بنقل الأبناء وعددهم 15 ابنًا إلى فروع أخرى لجمعية الأورمان بالجيزة وهي فروع أكتوبر والمهندسين و التعاون حيث توجد أعمال صيانة بالدار لحين الانتهاء بالكامل منها ،عندئذ يمكن النظر في إمكانية عودة الأبناء لأماكنهم.

يذكر أن الأبناء يتراوحون بين مرحلة الروضة ومرحلة المهد من الأطفال الرضع.

وتم التواصل مع مدير العلاقات العامة لجمعية الأورمان هانى محمد عبد الفتاح للتأكيد على إجراءات نقل الأبناء اليوم من الدار وشارك فى التحقيقات التى أجراها مسئولة الوزارة من الادارة العامة للاسرة والطفولة مع الام البديلة وما زال الفحص الإداري جارٍ حتى هذه اللحظة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة لدور الرعاية ومعايير الجودة التي أصدرتها الوزارة العام الماضي بهدف تطوير خدمات دور الرعاية.

وشددت الوزيرة على أهمية أن تكون يد المجتمع المدني وعينه مع الحكومة حتى يتم تغيير ثقافة العنف ضد الأطفال، وقدمت الشكر لمن صورت الفيديو ومن تواصل مع خط نجدة الطفل 1600 والخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439 أو أبلغ الشرطة”.