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أبناء شهداء الشرطة يقدمون التهنئة للأقباط مع مدير أمن الدقهلية

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أبناء شهداء الشرطة يقدمون التهنئة للأقباط مع مدير أمن الدقهلية أبناء شهداء الشرطة يقدمون التهنئة للأقباط مع مدير أمن الدقهلية

>الدقهلية شريف الديب

زار اليوم وفد من ابناء الشهداء والمصابين والعاملين من ضباط الشرطة بمحافظة الدقهلية كنيسة العذراء مريم، برفقه اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية لتهنئة الاقباط فى عيدهم، وقدم الوفد خلال زيارته بعض الهدايا التذكارية مدون عليها "مسلم مسيحي ايد واحدة ، أنا مصرى".

 

وتأتي هذه الزيارة لتعميق روابط الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن،  وان رجال الشرطة بما قدموه من تضحيات في سبيل حماية ابناء الوطن لا يفرقون بين مسلم ومسيحي ويقدمون أرواحهم فداء لكافه أبناء الوطن وحماية مقدراته .

 

ونالت الزيارة الاثر الطيب في نفوس الحاضرين وابدوا تقديرهم لما يقدمه رجال جهاز الشرطه من تضحيات في سبيل الوطن

 

 

 

 


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