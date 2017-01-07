بالصور ..قيادات جنوب سيناء يهنئون الأقباط بعيد الميلاد المجيد

جنوب سيناء – فايزة مرسال

زار اللواء خالد فودة كتدرائية السمائيين بحى النور بمدينة شرم الشيخ، وكان فى استقبالة الانبا ابولو ووفد من كبار القساوسة، وقدم المحافظ التهنئة الى الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنيا ان يعم السلام والخير والرخاء على الشعب المصرى بكافية اطيافة مسلمين ومسيحيين، مؤكدا ان هذا النسيج القوى لن يهتز مهما تلقى من ضربات غادرة من الإرهاب الاسود الذى لادين لة ولا وطن بل سيقوى وسيزيد متانة ، كما وعد بسرعة الانتهاء من كنيسة نويبع ليتم الاحتفال بالاعياد المسيحية بها ابتداء من العام القادم

كما شارك المحافظ فى القداس الذى اقيم بهذة المناسبة بمشاركة الكنيسة الأوكرانية وكافة الجنسيات المقيمة بمدينة شرم الشيخ ،و تم الترحم على ارواح شهداء الكنيسة البطرسية ، شارك فى القداس لفيف من القيادات الامنية والتنفيذية ومشايخ الازهر الشريف واعضاء مجلس النواب ورجال الاعمال والمستثمرين .

قام اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بزيارة كنيسة موسى النبى بطور سيناء، وكان فى استقبالة القس مينا سعد ووفد من كبار القساوسة.

وقدم السكرتير العام التهنئة الى الاخوة االمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنيا ان يعم السلام والخير على كافة مواطنى المحافظة وعلى الشعب المصرى بأكملة رافق السكرتير العام فوزى همام رئيس مدنية طور سيناء والدكتور عبد الكريم محمد وكيل مديرية التربية والتعليم وفد من رجال الدين من الازهر والاوقاف والقيادات الامنية وعدد من القيادات التفيذية والشعبية بالمحافظة

وفى السياق قام أعضاء حزب الوفد بجنوب سيناء بزيارة كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ اليوم السبت؛ لتقديم التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء وأجمع الحضور على أن يد الله تحفظ هذا الوطن وتُحافظ على نسيجه الوطنى، مؤكدين أن مصر لن تتقدم إلا بالتلاحم الحقيقى بين عنصري الأمة، وأن المسلمين والمسيحيين في مصر نسيج واحد، وأن ما يجمعنا أكثر مما يفرِّقنا، ومصر لديها نموذج للتعايش بين شركاء الوطن

ضمَّ وفد أعضاء حزب الوفد بجنوب سيناء، نيفين الملا نائب رئيس الحزب بجنوب سيناء، ونشأت علي سكرتير عام لجنة الحزب بشرم الشيخ، وهالة الملاح رئيس لجنة المرأة بالحزب، وسحر النحاس عن لجنة المرأة بشرم الشيخ، وناصر التوني وأحمد غباشي من هيئة مكتب شرم الشيخ، ونهلة مصطفى كامل رئيس لجنة الإعاقة بالحزب.

السكرتير العام يهنئ احد الاقباط بالكنسية