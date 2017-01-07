«الداخلية» تكشف هوية منفذ عملية استهداف رئيس مباحث أبشواى

كشفت وزارة الداخلية عن هوية منفذ عملية إرهابية استهدف من خلالها رئيس مباحث مركز أبشواى بمحافظة الفيوم، ونتج عنها إصابته واستشهاد أمين شرطة، بمنطقة كوبرى سنجا.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها انه إطار الجهود الأمنية المبذولة لضبط مرتكبى واقعة استهداف رئيس مباحث مركز أبشواى محافظة الفيوم، التى نتج عنها إصابته وإستشهاد أمين الشرطة يحيى محمد عبدالستار (من قوة مباحث مركز أبشواى)بمنطقة كوبرى سنجا بدائرة مركز شرطة أبشواى، فقد تمكن فريق البحث الأمنى من تحديد مرتكب الحادث .

وتبين أنه الهارب طه محمود عبدالحميد طلبة (مواليد 4/10/1971 ) من محافظة الفيوم الفيوم ويقيم بجبل سعد مركز يوسف الصديق – تاجر دواجن.

وتبين ايضاً أنه من عناصر ما يسمى بالحراك المسلح التابع لحركة حسم الإخوانية وشهرته / طه أرانب ومحكوم عليه بالسجن غيابياً لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 5504/2015 جنايات مركز يوسف الصديق “إنضمام لجماعة إرهابية”، و 5 سنوات غيابياً فى القضية 7820/2015 جنايات مركز يوسف الصديق “حيازة أسلحة” ومطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من قضايا الجماعة الإرهابية.

وأسفرت عمليات تتبع المذكور عن رصده مختبئاً بأحد الأوكار بمنطقة الطوابق بفيصل محافظة الجيزة .

وقال البيان إنه تم التعامل الفورى مع تلك المعلومات واستهدافه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا حيث فوجئت القوات بإطلاق النيران من داخله ما دفعها للتعامل معها ونتج عن ذلك مصرع المذكور والعثور بحوزته على بندقية آلية والعديد من الطلقات من ذات العيار.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتضطلع النيابة العامة بمباشرة التحقيقات.