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بالفيديو.. تامر حسنى يلبى دعوة أحد محبيه للإحتفال بعيد ميلاده

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بالفيديو.. تامر حسنى يلبى دعوة أحد محبيه للإحتفال بعيد ميلاده بالفيديو.. تامر حسنى يلبى دعوة أحد محبيه للإحتفال بعيد ميلاده

لبى الفنان تامر حسنى الدعوة التى تلقاها من أحد معجبيه لمشاركته الإحتفال بعيد ميلاده.
> وكان مصطفى حفناوى الذى يقدم فيديوهات ساخرة عبر موقع “فيس بوك”،قد دعى أمس فى تسجيل مصور “تامر” للحضور للاحتفال معه بعيد ميلاده، بالإضافة لرساله قال له فيها “يلا يا حبيبى عشان نتقابل “،كما أرسل عبر صفحته ايضا رسائل مماثلة لحرمه لفنانه “بسمه بوسيل ” ،لتذكر زوجها بالمناسبه،وكتب لها “كلمى تامر عشان نتقابل”

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