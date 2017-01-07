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«مكافحة الإرهاب» العراقية تحرر حي«الرفاق» من قبضة «داعش»

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«مكافحة الإرهاب» العراقية تحرر حي«الرفاق» من قبضة «داعش» «مكافحة الإرهاب» العراقية تحرر حي«الرفاق» من قبضة «داعش»

ارشيفية

انتزعت قوات”مكافحة الإرهاب” العراقية، اليوم السبت، السيطرة على حي جديد من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوي، لتقترب أكثر من نهر “دجلة” الذي يشطر الموصل إلى ساحلين.

وصرح قائد عمليات “قادمون يانينوى” الفريق عبد الأمير يارالله , في تصريح صحفي, إن قوات مكافحة الإرهاب حررت حي “الرفاق” في الساحل الأيسر لمدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوقه.

وكانت قوات”مكافحة الإرهاب” حررت حي الغفران “البعث سابقا” القريب من الجسر الرابع بالموصل، شمال حي “الوحدة” الذي حررته قوات الشرطة الاتحادية العراقية وسيطرت على مستشفى السلام وكلية الطب ومستشفى الشفاء وعثرت على مقر قيادة وسيطرة داعش بالساحل الأيسر ومركز اتصالات  واثنين من سجون التنظيم.

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