MBC مصر 2017: مسرح مصر وشقة فيصل وشكشك شو و«ولاد تسعة»

كتبت- إنجي لطفي

مع بدايات عام جديد تطلق شبكة قنوات “MBC مصر”، خطتها العامة لتقديم مُحتوي درامي وبرامج خلال عام 2017 يلبي إحتياجات المُشاهدين بمُختلف أذواقهم.

حيث تواصل قنوات “MBC مصر”، عرض الموسم الجديد من عروض “مسرح مصر” مع الفنان أشرف عبد الباقي ونُخبة من نجوم المُستقبل، وفي إطار الأهتمام بالكوميديا أيضا تنفرد بعرض المُسلسل الجديد “كابتن أنوش” مع بيومي فؤاد، وإدوارد، ومحمد سلام، وعبير صبري، وويزو… وأخرين، وتعرض حصريا المُسلسل الجديد “بلبل وحرمة” مع فتحي عبد الوهاب ورانيا فريد شوقي، وتنفرد أيضا بعرض الموسم العاشر من حلقات السيت كوم الأشهر “راجل وست ستات” مع أشرف عبد الباقي وسامح حسين، ولقاء الخميسي، وإنتصار ومها أبو عوف.

> وتواصل قنوات “MBC مصر”، انفراداتها بعرض مجموعة من أهم الأعمال الدرامية الحصرية في مواسم درامية مُمتدة عبر العام، حيث تعرض لأول مرة الجزء الرابع من الدراما الصعيدية الأشهر “سلسال الدم”، مع النجوم عبلة كامل، ورياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، وعلا غانم، وراند البحيري، وأحمد سلامة… وأخرين، وتنفرد أيضا بعرض الدراما الإجتماعية “ولاد تسعة” مع الفنانين نيكول سابا، وخالد ذكي، وخالد سليم، وهبه مجدي، ولقاء سويدان… وأخرين، وتعرض أيضاً حصريا ولأول مرة مسلسل “شقة فيصل” بطولة أيتن عامر، وكريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، وأحمد فتحي، ونسرين أمين.

> وتبقي البرامج الكوميدية الساخرة جزء ثابت من خريطة قنوات “MBC مصر”، حيث تعرض الموسم الرابع من برنامج “أسعد الله مساءكم من جديد” مع النجم أكرم حسني وشخصية سيد أبو حفيظة، وتعرض أيضا الموسم الثاني من الكوميديا الهادفة في برنامج “أشرف يُقدمه أيمن” مع الفنان الشاب أيمن وتار ونُخبة من النجوم، ومن مُفاجآت العام الجديد إطلاق البرنامج الكوميدي الساخر الجديد “شكشك شو” مع الفنان الواعد مُصطفي خاطر وشخصية عم شكشك.

> وعلى صعيد البرامج ذات الإنتاج الأضخم في العالم العربي، تواصل قنوات “MBC مصر”، بنجاح كبير عرض الموسم الرابع من برنامج إكتشاف المواهب “Arab Idol” مع النجوم أعضاء لجنة التحكيم، نانسي عجرم، وأحلام، ووائل كفوري، وحسن الشافعي، وتستعد قنوات “MBC مصر”، لعرض الموسم الخامس الجديد من برنامج “Arabs Got Talent”، مع النجوم، أحمد حلمي، ونجوي كرم، وعلي جابر.

فيما تتواصل الخريطة البرامجية المُميزة التي تُغطي وتُتابع مُختلف الأحداث والفعاليات اليومية والأسبوعية من خلال برامج “يحدُث في مصر”، مع شريف عامر، و”صباحك مصري” مع سهام صالح، وهشام عاصي، “الجمعة في مصر” مع د.ياسمين سعيد، بالإضافة لبرنامج المطبخ اليومي “الشيف حسن”، والبرنامج الإجتماعي “من القلب للقلب” مع إيمان رياض.

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