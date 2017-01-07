حقيقة وفاة مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمون

شيماء مصطفى

نعرض اليكم التفاصيل الكاملة عن الخبر الذي تم تداولة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاه مهدي عاكف، وأكد مصادر طبية مؤكدة أنه ينفوا نهائياً وفاة مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمون، مهدي عاكف يعد من أساس الجماعات الاسلامية وهو يبلغ من العمر 88 عام وقد تدهورت حالتة الصخية ونقل الى مستشفي القصر العيني ولكنه لم يتوفي كما ذكرت بعض الشائعات.

الجدير بالذكر وان مرشد الاخوان السايق مهدي عاكف قد تدهورت الحالة الصحية له بسبب ارتفاع نسبة الصفراء في الدم ونقل فورا الجمعة الماضيه الى المستشفي ومن ثم أجري جراحة ورجع الى زنزانته الانفرادية مره أخري.

وقد نقل مرشد الجماعة السابق ايضا فى 2013 الى المستشفي للعلاج بعد أن تدهورت حالته الصحية وظل بها الى ان عاد في 25 من شهر يونيو من عام 2015 الى محبسة مرة أخري ويظل به، وتتدهور حالته مره وأخري ويرجع اليوم الى زنزانته الانفرادية مرة اخري وهو يبلغ من العمر 88 عام، يذكر وأن عاكف هو صاحب أول لقب مرشد في جماعة الإخوان المسلمون.

شبكةعيونالإخبارية

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