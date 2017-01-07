الإستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي لشهر يناير 2017 وموعد السداد وطرق الدفع الشركة المصرية للاتصالات

شيماء مصطفى

الإستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي، يبحث الكثير من المواطنين حول فاتورة التليفون الارضى سواء عن موعد سداد فاتورة التليفون الارضى او طرق السداد وايضا حول فترة السماح التى تعطيه الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين بفترة سماح لسهول السداد، وعلى الرغم من انتشار التليفون المحمول فى مصر والذى تعمل كبرى الشركات الرائدة فى مجال المحمول وهم شركة فودافون مصر وشركة اتصالات مصر وشركة أورانج) على إرضاء العميل بالعديد من الأنظمة الجديدة والباقات سواء باقات النت والمكالمات والفيكسات للوصول الى جذب المزيد من العملاء والمستخدمين لخدماتها ولتحقيق المزيد من جنى الارباح والمبالغ الطائلة وايضا العمل على المنافسة القوية فى أقل العروض والأسعار حيث تخصص كل شركة عدد م الموظفين للبحث عن احتياجات المواطنين وتقدمه له وايضا من خلال نشر العديد من الاعلانات والدعاية لخدماتها، الا ان الشركة المصرية للاتصالات مازل عليها إقبال فى طلب خدمة التليفون الارضى.



الإستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي .

وايضا ضمن الشركات الرائدة فى خدمات الهاتف الثابت فى مصر الشركة المصرية للاتصالات والتى تعمل على إرساخ العديد من الخدمات أيضا لجذب المستخدمين، والاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى (المنزلى) فقد اعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن كيفية الاستعلام والسداد ايضا ، ونستعرض سويا من خلال هذا التقرير طرق السداد حيث ان الشركة تصدر فواتير التليفون الارضى بشكل ربع سنوى وايضا هناك فواتير شهرية لذلك.

وفى إشارة لسهولة الاستعلام عن المبلغ المستحق على فاتورة التليفون ويمكن ذلك من خلال دليل التليفون المصري 140 Online او من خلال الدخول على الموقع الخاص بالشركة وكتابة كود المحافظة ورقم الهاتف المراد الاستعلام عنه، والتى تظهر امامك الفاتورة الشهرية بدون الذهاب الى السنترال كما يمكنك الدفع باكثر من طريقة

وكالعادة وبطريقة معروفة يمكنك الذهاب الى احدى فروع الشركة المصرية للاتصالات واقرب سنترال منك للاستعلام عن فواتير التليفون وايضا سدادها عن طريق النقدى، وأضافت الشركة ايضا خاصية دفع الفواتير عن طريق مكاتب البريد على محافظات مصر بكافة فروعها من خلال الخدمة المميزة على الموقع كما توجد عدد من المميزات للسداد عن طريق الدفع الالكتروني عن طريق الفيزا الخاصة بك.



موعد سداد فواتير التليفون الارضى.

وعقب اقتراب موعد سداد فواتير التليفون الارضى حسب ما تم اعلانه من الشركة المصرية للاتصالات حول موعد السداد حيث يتم السداد بطريقة ربع سنوية، فى كافة محافظات جمهورية مصر العربية ومعرفة اجمالى الفاتورة وموعد سدادها حيث تمنح الشركة فترة سداد بمقدار عشرون يوم من يوم التاخير فى الدفع كما وضعت الشركة هذة الخدمة كى تسهل على المواطنين الدفع وسداد ماعليه كما اعلنت الشركة المصرية للاتصالات ان العملاء الذين يقمون بسداد الفاتورة مبكرا قبل انتهاء فترة السماح سوف تقوم الشركة بادخال اسمائهم على سحب والفوز بجوائر



طرق سداد فواتير التليفون الارضى.

الطريقة الأولى للاستعلام عن الفاتورة عن طريق إستخدام الرقم الخاص بك بالدخول على الموقع الخاص بالشركة و الدخول برقم الهاتف، و إدخال كود المحافظة، بعد ذلك قم بالضغط على عرض الفواتير في الموقع، وسوف تظهر أمامك كل الفواتير التي لم يتم سدادها.

الطريقة الثانيةوهي عن طريق رقم الحساب الخاص بك ولابد أن تكون عضو بالموقع من قبل حتى يكون لك حساب شخصي على هاتفك الأرضي.

شبكةعيونالإخبارية

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