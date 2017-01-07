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بالصور.. رئيس مدينة القنطرة وأهالى المدينة يهنئون الأقباط بعيد الميلاد

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بالصور.. رئيس مدينة القنطرة وأهالى المدينة يهنئون الأقباط بعيد الميلاد بالصور.. رئيس مدينة القنطرة وأهالى المدينة يهنئون الأقباط بعيد الميلاد

>الإسماعيلية - صبرى غانم

فى جو من البهجة وتجسيدا لروح الوحدة الوطنية والمحبة والإخاء بين مختلف طوائف الشعب المصرى، التى تتجسد على أرض بصفة عامة والإسماعيلية بصفة خاصة، حرص السيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ونائبه سعيد شريف وكرم الشحات سكرتير عام المركز والمدينة والعقيد أحمد دسوقى نائبا عن رئيس الفرقة 18 بالقنطرة والنائب عصام منسى عضو مجلس النواب، وأعداد كبيرة من أهالى ومواطنى القنطرة على تقديم التهنئة لأقباط القنطرة غرب بكنيسة مارجرجس بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، استقبلهم القمص ساويرس مرقص راعى كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب والقس مكسميوس بخيت بشير القس بالكنيسة وعدد كبير من الأقباط.

 

ورحب القمص ساويرس بالمهنئين من المسلمين وقدم لهم الشكر على التهنئة، مؤكدا أن كلنا نسيج واحد مسلم ومسيحى وكلنا أبناء وطن واحد وهو مصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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