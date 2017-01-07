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مشهد محزن لأم توفيت أثناء الإحتفال بسبوع ولدها الأول إثر حريق بالشقة بالإسكندرية

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مشهد محزن لأم توفيت أثناء الإحتفال بسبوع ولدها الأول إثر حريق بالشقة بالإسكندرية مشهد محزن لأم توفيت أثناء الإحتفال بسبوع ولدها الأول إثر حريق بالشقة بالإسكندرية

إنقلبت الأفراح والتهاني الى البكاء والتعازي في أحد المنازل بشارع أم شريف بمنطقة مأوى القبارى بالإسكندرية حيث كانت تحتفل الأسرة بسبوع المولود الجديد وسط الأقارب والأصدقاء ولكن سرعان ما تحول السبوع الى ميتم عقب نشوب حريق هائل بسبب ماس كهربائي داخل الشقة ويعود سبب الماس الكهربائي الى سرعة الرياح الشديدة والأمطار التى صاحبت الطقس السيئ.

وأدت الى وفاة ربة المنزل” ايمان ” 21 عام نتيجة إصابتها بلإختناق وإصابة مولودها وعدد خمس أشخاص من جيرانها بحالات إختناق نتيجة تصاعد الدخان بالشقة وعلى الفور قامت قوة من قسم شرطة مينا البصل عقب إخبارها بالحادث وإنتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وإستطاعوا السيطرة على النيران وإخمادها وبعد الفحص تبين أن نشوب الحريق بدأ من الصالة والمطبخ مما أدى لإحتراق بعض محتوياتهم أثناء الإحتفال بالسبوع.
وبسؤال زوج ربة المنزل ” محمد ” 24 عام يعمل حداد أكد ما جاء في فحص المباحث وعلل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بلوحة توزيع الكهرباء بصالة الشقة نتيجة الأحمال الزائدة ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة لتباشرالتحقيق.

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