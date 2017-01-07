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وزارة الكهرباء تقرر تقسيط الفاتورة المتجاوزة 35% من الإستهلاك المعتاد

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وزارة الكهرباء تقرر تقسيط الفاتورة المتجاوزة 35% من الإستهلاك المعتاد وزارة الكهرباء تقرر تقسيط الفاتورة المتجاوزة 35% من الإستهلاك المعتاد

لاشك أن قرار تحرير سعر الصرف والذي صدر منذ شهرين قد أثر علي إرتفاع الأسعارفي كافة القطاعات ، ومنها قطاع الكهرباء فقد شهدت فواتيرها زيادة ترهق بعض الأسر المصرية عند السداد ، وعلي إثر ذلك عقد إجتماع بين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر مع رئيس الشركة القابضة والقطاعات التجارية أول أمس الخميس ، قامو بدراسة قرار التقسيط التلقائي للمواطنين في حالة زيادة فاتورة الإستهلاك عن 35% من المعتاد ، والهدف من هذا القرار هو تحفيف الأعباء علي المواطنين المصريين في ظل غلاء المعيشة الراهن.


تقسيط الفواتير تلقائياً

كما أكد وزير الكهرباء محمد شاكر أنه يتابع شكاوي المواطنين بنفسه علي مدار اليوم ويوجه كافه القطاعات إلي العمل علي حلها، فمذ شهريين والوزارة تتلقي حوالي 500 ألف شكوي وتم الرد علي نسبة 99% منها، كما صرح أن شركات التوزيع لن تقوم بتحميل المواطن فوائد التقسيط مراعاة للظروف الإقتصادية الصعبة الحالية .

وقد قامت بعض شركات التوزيع مؤحرا بتطبيق وإتباع نظام التقسيط الإلكتروني التلقائي دون إبلاغ المواطن للفواتير التي ترتفع قيمتها الشهرية، وتقسيطها في حالة زيادة فاتورة الإستهلاك عن الإستهلاك الشهري المعتادعن 35%.

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