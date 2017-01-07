القصة الكاملة لتورط 7 موظفين في سرقة 42 مليون جنيه

شيماء مصطفى

يبدو أن ضربات الأجهزة الرقابة للفساد تتوالى، وأن الفاسدين يقعون في قبضة الأمن واحدا تلو الآخر.

كلفت نيابة نجع حمادى برئاسة المستشار أحمد مصطفى حمدان وكيل النائب العام وإشراف المستشار عاصم عسران رئيس النيابة الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا بضبط موظفين من المتهمين فى اختلاس 42 مليون جنيه من بنك التنمية والائتمان الزراعى بقنا والمتهم فيها 7 موظفين بالبنك.

تعود تفاصيل الواقعة لعام 2005 باتهام 7 موظفين ببنك التنمية والائتمان الزراعى باختلاس 42 مليون جنيه، وتولت النيابة التحقيقات آنذاك، وانتهت التحقيقات ببراءة المتهمين، إلا أن ظهور تقارير جديد للرقابة الإدارية ولجنة المراقبة على البنوك التابعة للبنك المركزى على خلفية طول فترة الدورة المستندية أدانت الموظفين الـ7، وتم ضبط 3 منهم بينما قضى اثنان نحبهما، وطلبت النيابة ضبط وإحضار المتهمين الآخرين.

ووجهت التنيابة للمتهمين تهم التزوير والتلاعب فى المستندات واختلاس المال العام، وأمرت بحبس الـ3 موظفين 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم فى الموعد القانونى.

شبكةعيونالإخبارية

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