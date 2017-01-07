أمريكا تعرض 5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن إبراهيم البنا

شيماء مصطفى

عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافآت مالية آخرها مكافأة مالية قدرها 5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تفيد في القبض على القيادي الإرهابي إبراهيم البنا قيادي مصري الجنسية ينتمي لتنظيم القاعدة، تم إدراجه على قائمة الإرهابيين والعقوبات، حيث جاءت المكافأة لتسهيل محاولات القبض عليه خاصة بعد التأكد من وجوده على قيد الحياة.



معلومات عن إبراهيم البنا

هو إبراهيم محمد صالح البنا الشهير بأبو أيمن المصري، من مواليد مصر عام 1965 وهو عضو قيادي في تنظيم القاعدة بشبة الجزيرة العربية، كما عمل كقائد الأمن للمجموعة وهو عضو مؤسس لتنظيم القاعدة، كما تلقي التدريب على يد عب المنعم بن عز الدين البدوي طبقاً لمؤسسة ” جيمس تاون” وهو المسؤول عن الاستخبارات في تنظيم القاعدة.

قام البنا باغتيال بعض الشخصيات السياسية أهمهم عاطف صدقي رئيس الوزراء عام 1993 وبعد محاولات كثيرة للقبض عليه تمكن من الهروب إلى اليمن وتواصل بعد ذلك مع الجهاديين الإرهابيين أيمن ومحمد الظواهري وهم أبرز قيادات تنظيم القاعدة وهم من سهلا له عملية هروبه من مصر.



تفاصيل المكافأة التي تعرضها امريكا للقبض عليه

واصلت أمريكا جهودها بشتى الطرق للقبض عليه إلا انها لم تتمكن حتى الآن، وبعد تأكدها من وجوده على قيد الحياة قامت بوضعه على قائمة الإرهابيين والمطلوبين للعدالة، وقامت بعرض مكافأة مالية قدرها 5 مليون دولار في محاولات للتخلص من تنظيم القاعدة والقضاء على الإرهاب الذي يمثل رعب أمريكا الأول.

مصريين أخريين مطلوبين في أمريكا مقابل مكافآت مالية

جدير بالذكر انه لم يكن البنا أولي الشخصيات الإرهابية المطلوبة بمقابل مادي في أمريكا، حيث عرضت جوائز تقدر ما بين 3: 25 مليون دولار لمن يدلي على كل من تابع الصور لتعرف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads