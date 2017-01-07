موعد مباراة مصر وتونس الاحد 8-1-2017 والقنوات الناقلة فى مواجهة مصر الودية نحو كأس الأمم الأفريقية

شيماء مصطفى

أتي مباراة مصر وتونس الاحد لتكون أخر مواجهة لمصر ودية قبل إنطلاق كأس الامم الأفريقية وهى البطولة التى يطمح فيها منتخب مصر الوصول إلي أبعد مدى، وكان منتخب مصر قد أنهي تدريباته على ستاد القاهرة على ان يؤدي التدريب الرئيسي السبت، كان منتخب تونس قد وصل القاهرة مساء الخميس لملاقاة منتخب مصر قبل التوجه للجابون لأداء البطولة.



موعد مباراة مصر وتونس الودية

من المنتظر ان تقام مباراة مصر وتونس الودية فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على أن يقام ستديو تحليلي للمباراة قبل إنطلاقها بنحو ساعة وذلك لتحليل تشكيل منتخبا مصر وتونس وعن اللاعبين التى يرغب هيكتور كوبر فى تجربتهم فى مباراة تونس وأبرزهم كوكا وكذلك تجربة عدة خطط من أجل الوقوف على أي خطة سيلعب بها فى نهائيات كأس الامم الافريقية بالجابون.



القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس

من المنتظر ان تقوم قناة النيل الرياضية وقناة اون سبورت بنقل مباراة مصر وتونس القادمة، على ان يقوم تامر صقر بقيادة ستديو قناة النيل الرياضية بينما يقوم مدحت شلبى بقيادة الاستديو التحليلي لمباراة مصر وتونس على قناة أون سبورت.

كان الإتحاد المصرى لكرة القدم قد حدد عشرة ألالاف تذكرة لمباراة مصر وتونس بعد موافقة الامن عليهم وذلك فى ستاد القاهرة، وهى المباراة التى يعود فيها ستاد القاهرة لإطلالة جديدة لمنتخب مصر قبل التوجه للجابون للقاء كلا من منتخبات مالى واوغندا وغانا فى مواجهات صعبة للمنتخب المصرى.

وكان هيكتور كوبر قد أكد أن إستبعاد أي لاعب من قائمة منتخب مصر هو من أجل إختيار الافضل من وجهة نظر الجهاز الفنى مؤكدا على صعوبة إرضاء الجميع فيما يخص الإختيارات خاصة وأن المنتخب ملزم بقائمة تضم 23 لاعب فقط وهى التى تشارك فى كأس الأمم الافريقية القادمة.

ويطمح المنتخب المصرى فى تألق عدد من لاعبيه وأبرزهم محمد صلاح والننى ورمضان صبحي وعبد الله السعيد وعمر جابر وطارق حامد والشناوي وإكرامي والحضرى.

هذا وكان المنتخب المصرى قد قام بإستبعاد باسم مرسي من صفوف قائمة منتخب مصر المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون.

وكان الإتحاد المصرى لكرة القدم قد قام بتقديم موعد مباراة مصر وتونس ساعة كاملة وذلك بعدما كان مقررا لها السابعة مساء.

وتحاول مصر الفوز على تونس فى مباراة يراها منتخب مصر امام تونس بحضور عشرة ألالاف مشجع لمؤازرة منتخب مصر فى مباراة تمثل إحتكاك قوى لمصر قبل بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية.

شبكةعيونالإخبارية

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