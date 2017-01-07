القوى العاملة تعلن موعد قبول طلبات راغبي العمل بالكويت على 5 مهن

تبدأ وزارة القوى العاملة غدا الأحد، وحتى الخميس المقبل قبول طلبات راغبي العمل على 5 مهن بإحدى شركات التجارة والمقاولات بدولة الكويت برواتب تتراوح ما بين 400 إلى 1200 دينار كويتي، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن شركة “الغانم إنترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات” بالكويت تطلب عمالة مصرية على 5 مهن تتمثل في كبير مهندسي الجودة (بكالوريوس هندسة)، على أن تبدأ الخبرة من 12 سنة فما فوق، والسن يبدأ من 35 سنة فما فوق، والمرتب من 1100 إلي 1200 دينار كويتي، وأن يكون المتقدم حاصلا على عدة دورات تدريبية، ومهندس جودة ميكانيكا (بكالوريوس هندسة) والخبرة من 5 إلي 8 سنوات، والسن من 27 سنة فما فوق، والمرتب من 650 إلى 800 دينار، ومفتش جودة “لحام” مؤهل عال والخبرة من 5 إلي 7 سنوات، والسن من 27 سنة فما فوق، والمرتب من 400 إلي 500 دينار.

كما تطلب الشركة مفتش جودة دهانات مؤهل عال، والخبرة من 3 إلي 5 سنوات، والسن 26 سنة فما فوق، والراتب من 400 إلي 500 دينار، وأن يكون حاصلا على دورات تدريبية، ومفتش جودة “معدات” (بكالوريوس هندسة)، والخبرة من 3 إلي 5 سنوات، والسن من 26 سنة فما فوق، ويشترط في جميع المتقدمين للمهن المطلوبة إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة والحاسب الآلي.

وأوضح سعفان أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بديوان عام وزارة القوى العاملة (3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر – القاهرة) من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها شهادة الخبرة، لافتا إلي أنه لن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط المذكورة، وسيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركات الطالبة فور الانتهاء من تسليم طلبات المتقدمين، وسيتم إخطارهم بالموعد، وذلك في ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها.

وأضاف أن المستشار العمالي جمال سيد أحمد بمكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر بالكويت وفر هذه الفرص في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة فى تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.

أ ش أ