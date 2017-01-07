أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. سيد معوض: هذه مكاسب الأهلي من مواجهة الاتحاد -
بالفيديو.. البدري: المقاصة قادر على منافسة الأهلي -
5 ملامح من فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الأهلي يعسكر في الإمارات قبل لقاء السوبر

Google+ Print
الأهلي يعسكر في الإمارات قبل لقاء السوبر الأهلي يعسكر في الإمارات قبل لقاء السوبر

أرشيفية

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري على إقامة معسكر الفريق خلال فترة توقف الدوري في دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، بأن المعسكر سينعقد في الإمارات فقط بدلا من إقامته على مرحلتين في والإمارات.

وأضاف عبد الحفيظ، فى تصريحات للصحفيين، أن الأهلي سيقيم معسكره في مدينة دبي، وسيتوجه إلى مدينة أبو ظبي قبل 48 ساعة من مباراة السوبر أمام الزمالك والمقرر لها في العاشر من الشهر ذاته على ملعب الجزيرة بأبو ظبي.

من جهته، أكد أحمد أيوب، المدرب العام بالجهاز الفني، أن الجهاز يدرس خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية لمسابقة الدورى لتجهيز اللاعبين لمباراة كأس السوبر أمام الزمالك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية