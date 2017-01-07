الأهلي يعسكر في الإمارات قبل لقاء السوبر

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري على إقامة معسكر الفريق خلال فترة توقف الدوري في دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، بأن المعسكر سينعقد في الإمارات فقط بدلا من إقامته على مرحلتين في السعودية والإمارات.

وأضاف عبد الحفيظ، فى تصريحات للصحفيين، أن الأهلي سيقيم معسكره في مدينة دبي، وسيتوجه إلى مدينة أبو ظبي قبل 48 ساعة من مباراة السوبر أمام الزمالك والمقرر لها في العاشر من الشهر ذاته على ملعب الجزيرة بأبو ظبي.

من جهته، أكد أحمد أيوب، المدرب العام بالجهاز الفني، أن الجهاز يدرس خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية لمسابقة الدورى لتجهيز اللاعبين لمباراة كأس السوبر أمام الزمالك.