جنازة عسكرية وشعبية مهيبة لشهيد سيناء المجند محمود جودة

تقدم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف واللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، والعميد طيار أ.ح أشرف محمد صادق قائد قاعدة بني سويف الجوية والعقيد محمود بشير المستشار العسكري للمحافظة جموع مشيعي جنازة الشهيد مجند ” محمود محمد جودة على ” ابن مدينة بني سويف ،والذي استشهد بسيناء أمس الجمعة

كان المحافظ قد أدى صلاة الجنازة على جثمان الشهيد عقب صلاة الظهر بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف ، بحضور العديد من قيادات المحافظة العسكرية والامنية والتنفيذية ، حيث أقيمت جنازة عسكرية وشعبية للشهيد وسط تنديد واسع بالإرهاب من المشيعين الذين شاركوا في تشييع الجثمان، مرددين هتافات ضد الإرهاب

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد ، داعيا الله أن يتغمده بعظيم رحمته وأن يمنح أهله وذويه نعمة الصبر والاحتساب ، مؤكدا على أن هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصري وقواتنا المسلحة وشرطتنا في مواجهة الارهاب وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن

حضر الجنازة النائب بدوي النويشي عضو مجلس النواب و اللواء يسري خضر السكرتير العام واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفذية والأمنية .