ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط، اليوم السبت، 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، تزامنًا مع تحسن الأحوال الجوية، وغادر الميناء سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة، استقبل الميناء السفينة ACACIA BUIKER محملة بـ 31500 طن ذرة في وقت سابق.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 29 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة 3826 طن قمح و75 سيارة بحمولة 3119 طن قمح، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 99050 طنًا بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 104392 طن قمح وشملت حركة الصادر من الميناء 4500 طن يوريا و2000 طن رمل زجاجي و3100 طن مولاس و 324 حديد بلت.