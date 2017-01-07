نجمات بوليوود يسحرن الجميع باللباس الهندي التقليدي

تتميز النجمات الهنديات بجمالهن الجذاب وأناقتهن العالية، فأصبحن ينافسن نجمات هوليوود بالأزياء الرسمية على السجّادة الحمراء، مع تميّزهنّ بلباسهن الهندي التقليدي الذي تتمسّك به كلّ نجمة من نجمات بوليوود، فيخترنه لإطلالاتهن المتنوّعة، سواء أكانت رسميّة أو خاصّة بالأيام العادية.

وقد تميّزت نجمات بوليوود بانتقاء أجمل ألوان الساري الهندي وبالتنويع في تصاميمه، سواء أكان التصميم بسيطاً أو معقداً. لكن النجمات يُحافظن دائماً على فكرة اللباس التقليدي وألوانه، مثلما تفعل النجمة كارينا كابور Kareena Kapoor التي تألقت بساري هندي أسود مع تطريزات باللون الذهبي، بينما رأينا النجمة سونام كابور Sonam Kapoor بساري ذي لون هادئ وتصميم بسيط. وتألقت النجمة ديبيكا بادوكون Kareena Kapoor بساري باللون الأحمر الصاخب مع تطريز، وساري بتصميم مميز باللون الفضي والأخضر، بينما رأينا النجمة بريانكا شوبرا priyanka chopra بإطلالة كلاسيكية مفعمة بالأناقة زيّنها الساري الهندي. كذلك كان الأمر بالنسبة إلى النجمة تيسكا شوبرا التي ارتدت ساري بتصميم بسيط وكلاسيكي. أمّا النجمة أيشواريا راي Aishwarya Rai فقد اختارت أن ترتدي ساري هندياً باللون الأحمر الفاتح في إطلالة يومية. وتألقت النجمة مادهوري ديكسيت Madhuri Dixit بساري باللون الأبيض، بالإضافة إلى النجمتين آثيا شيتي Athiya Shetty والنجمة كاريسما كابور karisma kapoor اللتين اختارتا الساري التقليدي بتصميم بسيط لإطلالة يومية أنيقة.

وتزين نجمات بوليوود إطلالاتهن بالاكسسوارت الهندية التي تتميز بكبر حجمها وتنوع ألوانها، والتي تكون بأغلبها أقراطاً طويلة متدلية وأساور وغيرها.

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