إحالة 31 من العاملين بـ3وحدات صحية بالسنطة للتحقيق لتركهم العمل

الغربية – عادل ضرة

أحال اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة فى محافظة الغربية 31 من العاملين بـ3وحدات صحية ووحدة تضامن اجتماعي للتحقيق لتركهم للعمل.

جاء ذلك خلال جولته التي قام بها اليوم السبت يرافقه احمد المغاوري سليمان مساعد رئيس المدينة لمتابعة سير العمل بالوحدات ، ولاحظ رئيس المدينة ترك 3ممرضات بالوحدة الصحية بميت غزال وطبيب وممرضة بالوحدة الصحية بالرجبية وترك 9اطباء و11 ممرضة ومدير الوحدة الصحية بقرية المنشأة ومسئول الدفتر بالوحدة للعمل ، كما لاحظ ترك 2من العاملين بمكتب التضامن الاجتماعي بالمنشأة الجديدة للعمل فقرر إحالتهم للتحقيق.

كما تفقد رئيس المدينة مركز شباب قرية مسهلة ولاحظ غلق أبواب المركز فقرر إحالة المسئولين به للتحقيق ، ورفع تقرير للواء احمد صقر محافظ الغربية.