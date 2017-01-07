الداخلية تعلن تفاصيل ضبط مرتكبي واقعة مقتل قبطي وزوجته بالمنوفية

أعلن مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أنه في إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط مرتكبى واقعة مقتل المواطن جمال سامى جرجس فضل الله، 622 عاما، بالمعاش، وزوجته نادية أمين جرجس، 555 عاما، موظفة بالتأمينات الاجتماعية، داخل مسكنهما بدائرة مركز تلا بالمنوفية، تم القبض على محمد عباس بدوى المهدى، 27 عاما، سبق اتهامه فى 4 قضايا “سلاح- سرقة”، وعبد العزيز إبراهيم عبد الوهاب القماش، 24 عاما، سبق اتهامه فى قضيتين جنائيتين.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكاب الواقعة بغرض سرقة كروت شحنومبالغ مالية من مسكن المجنى عليهما لعلمهما أن نجلهما يمتلك محلا لتقديم خدمات الإنترنت بمسكنه ويقوم ببيع كروت شحن للهواتف المحمولة من خلاله، فقاما بالتسلل إلى المنزل عنطريق الأسطح المجاورة للمسكن وسرقة كمية من كروت الشحن ومبلغ مالى، وفوجئا بتواجد المجنى عليهما بالمنزل ولدى قيامهما بالاستغاثة بالأهالى قاما بقتلهما.

وضبط بحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبندقية خرطوش بدون ترخيص، وطلقتان من ذات العيار، وكروت الشحن المستولى عليها، وكارت ميمورى خاص بالمجنى عليه، وهاتف المجنى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.