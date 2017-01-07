رئيس البرلمان الليبى يختتم زيارته لتونس

كتب أحمد جمعة

اختتم رئيس مجلس النواب الليبى المستشار ” عقيلة صالح ” زيارته لجمهورية تونس التي استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها رئيس مجلس الشعب التونسي محمد الناصر، ومبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا “سعد صلاح الدين الجمالي ، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ” مارتن كوبلر “.