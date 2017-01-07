رئيس البرلمان الليبى يختتم زيارته لتونس

>كتب أحمد جمعة
اختتم رئيس مجلس النواب الليبى المستشار ” عقيلة صالح ” زيارته لجمهورية تونس التي استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها رئيس مجلس الشعب التونسي محمد الناصر، ومبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا “سعد صلاح الدين الجمالي ، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ” مارتن كوبلر “.
واختتم رئيس مجلس النواب الليبى لقاءاته بلقاء الرئيس ” الباجي قائد السبسي ” رئيس الجمهورية التونسية وتركزت الزيارة على سبل حل الأزمة الليبية وإيجاد مخرج للانسداد في الإتفاق السياسي بوضعه الحالي ومحاولة الوصول إلى وفاق بين جميع الأطراف دون المساس بإرادة الشعب الليبي.
وكان في توديع المستشار ” عقيلة صالح ” بمطار قرطاج الدولي رئيس مجلس الشعب التونسي محمد الناصر.
الجدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب الليبى كان بدأ زيارته إلى العاصمة التونسية الأربعاء برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب الليبى ووزير الخارجية محمد الدايرى.
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