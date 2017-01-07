أمن المطار ينفي القبض على ضابط بالجيش الأمريكي

نفت سلطات الامن بمطار القاهرة الدولي، ما نشر ببعض المواقع الاخبارية، عن القبض على ضابط في الجيش الأمريكي، يحمل “جواز رسمي” ، بتهمة محاولة تهريب ذخيرة حية لسلاح قناصة، و50 ألف دولار وذلك خلال سفره إلى فرنسا.

وصرحت مصادر امنية بالمطار انه اثناء انهاء اجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الفرنسية ، رقم 508 المتجهة إلى باريس ، اشتبه رجال التأمين في الراكب الأمريكي ، وهو صف ضابط بالسفارة الامريكية “عريف”، وبتفتيش حقائبه عثر علي طلقة حية صغيرة الحجم ، بالمخالفة لقانون حيازة الأسلحة والذخيرة .

واوضحت المصادر ان الراكب تنازل عن الطلقة ، واكد لسلطات المطار عدم علمه بمنع اصطحاب ذخائر اثناء السفر ، وسمحت له بالسفر علي الطائرة المتجهة الي فرنسا ، وتم إعدام الطلقة وفقا للقانون .