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أمن المطار ينفي القبض على ضابط بالجيش الأمريكي

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أمن المطار ينفي القبض على ضابط بالجيش الأمريكي أمن المطار ينفي القبض على ضابط بالجيش الأمريكي

أرشيفية

نفت سلطات الامن بمطار القاهرة الدولي، ما نشر ببعض المواقع الاخبارية، عن القبض على ضابط في الجيش الأمريكي، يحمل “جواز رسمي” ، بتهمة محاولة تهريب ذخيرة حية لسلاح قناصة، و50 ألف دولار وذلك خلال سفره إلى فرنسا.

وصرحت مصادر امنية بالمطار انه اثناء انهاء اجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الفرنسية ، رقم 508 المتجهة إلى باريس ، اشتبه رجال التأمين في الراكب الأمريكي ، وهو صف ضابط بالسفارة الامريكية “عريف”، وبتفتيش حقائبه عثر علي طلقة حية صغيرة الحجم ، بالمخالفة لقانون حيازة الأسلحة والذخيرة .

واوضحت المصادر ان الراكب تنازل عن الطلقة ، واكد لسلطات المطار عدم علمه بمنع اصطحاب ذخائر اثناء السفر ، وسمحت له بالسفر علي الطائرة المتجهة الي فرنسا ، وتم إعدام الطلقة وفقا للقانون .

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