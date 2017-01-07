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حسام غالى يغيب عن مران الأهلي بسبب تواجده خارج البلاد

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حسام غالى يغيب عن مران الأهلي بسبب تواجده خارج البلاد حسام غالى يغيب عن مران الأهلي بسبب تواجده خارج البلاد

>كتب فتحى الشافعى

حصل حسام غالى، قائد الأهلي، على إذن بالغياب عن مران الفريق اليوم السبت، بسبب تواجده خارج وأجرى اللاعب اتصالاً هاتفياً بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة استأذن خلاله بعدم المشاركة فى مران اليوم.

حسام غالى خارج البلاد حاليا

ويبدأ الأهلى عصر اليوم الاستعداد لمباريات الدور الثانى من الدورى، ومن قبله لقاء السوبر المحلى أمام الزمالك يوم 10 فبراير المقبل بالدورى بالإمارات، ويتوقف الدورى حالياً لارتباط الأول بأمم أفريقيا المقبلة بالجابون.

 

وقال سيد عبد الحفيظ، إن حسام غالى سينتظم فى مران الفريق بداية من الغد بعد عودته إلى القاهرة، حيث إنه كان قد سافر خارج مصر خلال الإجازة التى حصل عليها الفريق فى الأيام الماضية.

حسام غالى ينتظر قرار الأهلي

كان نادر شوقى وكيل أعمال حسام غالى قد أكد أن قائد الأهلى رفض من جديد الرد على العرض الصينى سواء بالقبول أو الرفض، انتظارا لقرار مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود طاهر والجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى، سواء بتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى أو الرحيل عن القلعة الحمراء بعد مشوار طويل من البطولات والإنجازات.

حسام غالى ينفى نيته الرحيل عن الأهلي

وقال حسام غالى، إن ما تردد بشأن نيته الرحيل عن النادى أو التفكير فى اللعب لأية أندية أخرى داخل مصر سواء الآن أو فى أى وقت سابق عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أنه يكن كل التقدير والاحترام لكل الأندية ومسئوليها وجماهيرها، إلا أن الحديث عن رحيله لأى نادٍ آخر أمر غير واقعى.


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مصر 365

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