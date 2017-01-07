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مصدر أمني: إغلاق مؤقت لنفق الأزهر نتيجة انقلاب سيارة بداخله

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مصدر أمني: إغلاق مؤقت لنفق الأزهر نتيجة انقلاب سيارة بداخله مصدر أمني: إغلاق مؤقت لنفق الأزهر نتيجة انقلاب سيارة بداخله

نفق الأزهر – أرشيفية

قال مصدر أمني بالإدارة العامة لمرور القاهرة، إنه تم إغلاق نفق الأزهر بصورة مؤقتة نتيجة انقلاب سيارة داخله.

وأضاف المصدر وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت أن الإدارة العامة لمرور القاهرة ،برئاسة اللواء علاء الدجوي، تقوم برفع حطام حادث السيارة ، بعد اصطدامها بأخرى داخل النفق.

وأضاف أن الحادث تسبب في مصرع شخص ، مما أدى إلى توقف حركة السيارات المتجهة من صلاح سالم إلى وسط البلد.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة قد تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بحادث تصادم بنفق الأزهر، وأمر اللواء علاء الدجوي مدير مرور القاهرة بانتقال رجال المرور إلى المكان؛ لتقليل حده الكثافات أعلى الطريق.

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