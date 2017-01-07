إلغاء 17 مقلب قمامة من شوارع وميادين الإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال المهندس محمد الصافى رئيس حي ثاني الإسماعيلية أنه تم إلغاء 17 مقلب قمامة في الشوارع الرئيسية والميادين خلال الأشهر الأخيرة من عام 2016 ، منها شارع هدي شعراوي والثلاثيني والغابة والطريق الدائري وشارع المستشفي والعشريني أمام طيبة وشارع المستشفي وطنطا أمام التخطيط الإقليمي وشارع المستشفي أمام المشروع وشارع 201 والدقهلية وشارع المستشفي وشارع القليوبية أمام مستشفي الأورام وشارع الدقهلية والبحري ميدان الممر مساكن الإحلال بشارع عبد الحكيم عامر داخل المقابر بجوار المشرحة.

وأشار رئيس حى ثانى إلى أنه تم رفع 10 آلاف طن مخلفات بناء وقمامة من خلف مركز شباب العبور، ورفع 2000 طن أخرى من منطقة تقسيم سوق الجملة علي الدائري، و1000طن من شارع الغابة أمام نادي الصفا، و200 طن من آخر شارع الثلاثيني، كما تم تجميل شارع السكة الحديد وشارع الثلاثيني وتنجيل وزراعة 12 فدان من منطقة الغابة.

وأضاف المهندس محمد الصافي أنه تم صيانة وإصلاح 1150 كشاف وتركيب 200 كشاف ليد، وتنفيذ 85 حملة إزالة تعديات ، وتحرير 300 محضر اشغال طريق، كما تم رصف شارع دمنهور وشارع المنصورة من البحرى حتي العشريني وسوف يتم رصف شارع مدرسة الزراعة وجاري توسعة ورصف شارع امتداد المدارس من السنترال حتي طريق بورسعيد.