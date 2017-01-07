ضبط 800 كيلو جبن مجهول المصدر بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من ضبط مصنع منتجات البان؛ يستخدم علامات تجارية غير مُسجلة، وذلك بدائرة مركز الزقازيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مباحث التموين بالمديرية، يفيد بضبط "علي.م.ع.م" مسئول مصنع منتجات البان بعزبة الشربيني بالزقازيق؛ متهم باستخدام علامات تجارية غير مسجلة.

تم ضبط المتهم وبحوزته "60 جردل جبن أبيض مدون عليه علامة (زهرة لاند) زنة الواحده 8 كيلو جرام، و40 جردل جبن أبيض مدون عليها علامة (الإيمان)، بإجمالي وزن مضبوطات 800 كيلو جرام.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 350 جنح مركز الزقازيق لسنة 2017، والتحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.