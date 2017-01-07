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بالصور.. استقبال رسمى للاتحاد السكندرى قبل موجهة المريخ السودانى

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بالصور.. استقبال رسمى للاتحاد السكندرى قبل موجهة المريخ السودانى بالصور.. استقبال رسمى للاتحاد السكندرى قبل موجهة المريخ السودانى

>كتب محمد عراقى - محمد الجزار

وصل فريق الاتحاد السكندرى فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت لدولة السودان قبل مواجهة المريخ ودياً مرتين يومى 8 و10 يناير الجارى، فى إطار توطيد العلاقات بين الناديين، حيث تم استقبال زعيم الثغر بشكل رسمى من جانب السلطات السودانية.

 

وتتكون بعثة زعيم الثغر من 32 لاعبا من بينهم محمود مشالى رئيس النادى، الذى سيلحق بالبعثة غداً لحضور تكريم الرئيس السودانى عمر البشير للفريق السكندرى بعد تلقى إدارة الاتحاد خطابا من المريخ السودانى فى هذا الشأن.

 

ويقيم الفريق السكندرى فى مدينة بو سودان 3 أيام قبل استكمال باقى مدة المعسكر فى العاصمة الخرطوم.

 

 

 

 

 


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