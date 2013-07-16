"الزراعة": تطبيق مشروع الرى الحقلى فى 9 محافظات العام المقبل

أكد المهندس سمير أبو سليمان، مدير مشروع الرى الحقلى التابع لوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تطبيق مشروع الرى الحقلى فى 9 محافظات العام المقبل، مع استمرار العمل حاليا بـ5 محافظات بعد الانتهاء من إعداد المشروع والصرف بأراضى الوادى والدلتا، كأحد أهم المشروعات الزراعية الناهضة بالقطاع الزراعى، حيث تشهد استخدامات المياه فى مصر ضغوطا متزايدة فى ظل محدودية مواردنا المائية لاستصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية القابلة للزراعة.

كانت الحكومة أقرت مشروع الرى الحقلى بالأراضى القديمة فى الوادى والدلتا، والتى تمثل أكثر من 5 ملايين فدان فى مدة تصل إلى عشر سنوات لرفع كفاءة الرى بالأراضى القديمة وتحسين جودة التربة، واعتماد المشروع بعد أن ثبت من خلال دراسات واقعية أن أسلوب الرى السطحى (الرى بالغمر) فى مختلف الزراعات، يؤثر على خصوبة التربة وجودة المحصول المنزرع، حيث يتطلب الرى السطحى العديد من الترع والمساقى التى تستقطع نحو مليون فدان من الأراضى القابلة للزراعة فى شبكات الرى الحقلى الذى ينتج عنها إهدار المياه والأراضى غير المستغلة، وزيادة الحاجة إلى تدبير الموارد المائية لصيانة الترع والمراوى ومكافحة الحشائش.

وأضاف "أبو سليمان" أن تطوير نظم الرى بأراضى الوادى والدلتا هو أحد أهم الأسباب التى تساهم فى النهوض بالزراعة وتوفير المقننات المائية للاستفادة من زراعة المحاصيل الرئيسية، مشيرا إلى أن الدولة متمثلة فى وزارة الزراعة بادرت بتنفيذ عدة مشروعات لتطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا تحت مظلة وزارتى الزراعة والرى والعديد من الجهات الحكومية والمدنية.

وأوضح أن استخدام نظم الرى المطور فى أراضى الوادى والدلتا تساهم فى تخفيض حجم استهلاك المياه فى الرى بالطرق التقليدية 50%، مؤكدا أن القطاع الزراعى يشهد تحديات كبرى فى طريق التنمية الزراعية المستدامة، والتى تستوجب ضرورة أن نرتقى بكفاءة الموارد المائية الطبيعية والمتاحة، وتعظيم الاستفادة منها، حيث أثبتت دراسة أجريت على أنظمة الرى السطحى أن مصر تفقد نحو 35% من مياه الرى يمكن استخدامها فى الأراضى الجديدة التى تسعى الوزارة لاستصلاحها خلال خطة الدولة.

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