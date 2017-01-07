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إنشاء أول وحدة غسيل كلوي للأطفال بمستشفى قليوب الجديد

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إنشاء أول وحدة غسيل كلوي للأطفال بمستشفى قليوب الجديد إنشاء أول وحدة غسيل كلوي للأطفال بمستشفى قليوب الجديد

وزارة الصحة والسكان

أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية الدكتور نصيف حفناوي العفيفي أنه جارى إنشاء أول وحدة غسيل كلوي للأطفال على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة بمستشفى قليوب الجديد.

وأضاف حفناوى، في تصريح له اليوم السبت، أن الوحدة الجديدة تكلفتها 80 مليون جنيه، وستخدم أهالي مراكز قليوب وقها والقناطر الخيرية بدلا من الاضطرار إلى الذهاب إلى وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الجامعة ببنها.

وأشار حفناوى إلى أنه جاري حاليا تدريب الأطباء والتمريض على كيفية التعامل مع مرضى الغسيل الكلوي للأطفال من خلال الأساتذة والمتخصصين بمستشفيات جامعة بنها.

وأضاف أنه تم تزويد مستشفى قليوب الجديد بـ9 أسرة للعناية المركزة، و11 حضانة أطفال فضلا عن 10 أسرة للغسيل الكلوي للأطفال والكبار لخدمة المرضى.

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